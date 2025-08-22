Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Akazienweg und der Alten Landstraße in Appelhülsen haben Unbekannte Autos aufgebrochen. Wie den Tätern das gelang, ist derzeit nicht bekannt. Bereits am Donnerstag (21.08.25) berichtete die Polizei über Fahrzeugaufbrüche in dem Ortsteil (ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6101604). Sie prüft nun einen Zusammenhang. In diesen beiden Fällen wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Tatzeiten liegen hier zwischen 15 Uhr am Mittwoch (20.08.25) und 17.30 Uhr am Donnerstag (21.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

