Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.08.2025) wurde der Polizei in Landau eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dammühlstraße gemeldet. Die Geschädigte parkte ihren grauen Hyundai gegen 13:40 Uhr ordnungsgemäß in einer Parklücke. Als sie gegen 14:15 Uhr zur ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront feststellen. Der bislang Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am geparkten Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

