Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgängerinnen bei Unfall leicht verletzt

Bellheim (ots)

Am Montag, den 18.08.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Im Ganerb" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Fußgängerinnen. Ein 29-jähriger Mann rangierte auf einem Parkplatz mit seinem Fahrzeug rückwärts um in eine Parklücke zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 78-jährigen Frau, welche mit ihrer 50-jährigen Begleiterin zu Boden stürzte. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell