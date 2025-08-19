Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.08.2025)wurde der Polizei gegen 02:28 Uhr ein Einbruch in eine Tankstelle im Mittelwegring in Jockgrim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen die Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigarettenstangen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht oder bereits davor verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

