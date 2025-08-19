PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.08.2025)wurde der Polizei gegen 02:28 Uhr ein Einbruch in eine Tankstelle im Mittelwegring in Jockgrim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen die Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigarettenstangen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht oder bereits davor verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Stephanie Walter
Telefon: 07271-9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren