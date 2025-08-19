Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Steinfrüchten

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In der Villastraße haben sechs Personen aus der Westpfalz Steinfrüchte der Mandelbäume abgeerntet. Die Mandelnüsse hatten sie bereits in zwei großen Taschen im Kofferraum ihres Fahrzeugs verstaut, als sie von der Streife kontrolliert wurden. Beide Taschen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell