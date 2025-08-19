POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Steinfrüchten
Edenkoben (ots)
In der Villastraße haben sechs Personen aus der Westpfalz Steinfrüchte der Mandelbäume abgeerntet. Die Mandelnüsse hatten sie bereits in zwei großen Taschen im Kofferraum ihres Fahrzeugs verstaut, als sie von der Streife kontrolliert wurden. Beide Taschen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell