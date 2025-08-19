PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Steinfrüchten

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Steinfrüchten
Edenkoben (ots)

In der Villastraße haben sechs Personen aus der Westpfalz Steinfrüchte der Mandelbäume abgeerntet. Die Mandelnüsse hatten sie bereits in zwei großen Taschen im Kofferraum ihres Fahrzeugs verstaut, als sie von der Streife kontrolliert wurden. Beide Taschen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

