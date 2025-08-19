PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schulwegkontrolle

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Vorbildlich verhielten sich Schüler und Eltern bei der gestrigen Schulwegkontrolle auf den Schulwegen in Edesheim und Edenkoben. Beim ersten Schultag nach den Sommerferien war die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung. Insbesondere die Kindersicherung in den Fahrzeugen war lobenswert, die bei der Kontrolle im Fokus stand. Die Polizei Edenkoben wird auch in den folgenden Tagen ein großes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit auf Schulwegen legen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

