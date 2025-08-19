POL-PDLD: St. Martin - Einbruchsdiebstahl in Hotel
St. Martin (ots)
Unbekannte haben sich in der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag (TZ: 17.08.2025, 23.30 Uhr bis 18.08.2025, 8 Uhr) auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Hotel am Ortsrand begeben und an der dortigen Rezeption mehrere Schubladen nach Bargeld abgesucht, bevor sie eine Bürotür aufbrachen und auch dort nach Wertgegenständen suchten. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben zu melden.
