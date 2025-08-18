POL-PDLD: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Neupotz (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Neupotz kam es im Laufe des Wochenendes (15.08-17.08.2025. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Wohnungseingangstür Zugang in die Wohnung. Es wurden Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige ...

mehr