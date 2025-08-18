POL-PDLD: Vermisstensuche mit Hubschrauber
Jockgrim (ots)
Zu einem Hubschraubereinsatz kam es gestern (17.08.25) in den späten Abendstunden im Bereich Jockgrim aufgrund einer Personensuche. Neben Kräften der Polizei, Feuerwehr war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die 21-jährige Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
