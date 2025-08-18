PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Jockgrim (ots)

Zu einem Hubschraubereinsatz kam es gestern (17.08.25) in den späten Abendstunden im Bereich Jockgrim aufgrund einer Personensuche. Neben Kräften der Polizei, Feuerwehr war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die 21-jährige Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Stephanie Walter
Telefon: 07271-9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

