POL-PDLD: St. Martin - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
St. Martin (ots)
Noch ist nicht bekannt, wer sog. "Krähenfüße" auf die Totenkopfstraße bei St. Martin legte. Ein Autofahrer erstattete gestern Morgen (17.08.2025, 11 Uhr) Strafanzeige, nachdem an seinem Fahrzeug beide Vorderreifen beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
