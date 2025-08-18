PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

  • Bild-Infos
  • Download

St. Martin (ots)

Noch ist nicht bekannt, wer sog. "Krähenfüße" auf die Totenkopfstraße bei St. Martin legte. Ein Autofahrer erstattete gestern Morgen (17.08.2025, 11 Uhr) Strafanzeige, nachdem an seinem Fahrzeug beide Vorderreifen beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

