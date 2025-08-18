PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Baum stürzt auf geparkten Pkw - keine Personen verletzt

Bellheim (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass im Waldgebiet bei Bellheim ein Baum auf ein abgestelltes Fahrzeug gestürzt sei. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrzeughalter seinen Pkw kurz zuvor verlassen, als der Baum umstürzte. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr wurde über die Leitstelle alarmiert und traf vor Ort ein. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte blockiert der etwa 50 Meter lange Baum zwei Waldwege. Einer der Wege wurde durch das Forstamt gesperrt. Die Entfernung des Baumes erfolgt in den kommenden Tagen durch den zuständigen Forstbetrieb.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel.: 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

