Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei auf Sondernheimer Kerwe

Germersheim (ots)

Von mehreren jungen Männern im Alter von 25-30 Jahren sei ein 65-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0:30 Uhr auf der Sonderheimer Kerwe geschlagen worden. Hierdurch erlitt er Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

