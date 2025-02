LPI-NDH: Fahren unter Drogeneinfluss

Nordhausen (ots) - Aus einem Keller in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen entwendeten Diebe ein Fahrrad. Bei einem Einbruch in einen Keller in der Jahnstraße wurde eine hochwertiges Pedelec gestohlen. Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro waren die Beute aus Einbrüchen in Garagen Am ...

mehr