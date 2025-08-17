POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen
Hördt (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 16.08.2025 unter POL-PDLD: 56-Jähriger vermisst | Presseportal
Der am 16.08.2025 als vermisst gemeldete 56-Jährige konnte wohlbehalten in Germersheim angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
