Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen

Hördt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 16.08.2025 unter POL-PDLD: 56-Jähriger vermisst | Presseportal

Der am 16.08.2025 als vermisst gemeldete 56-Jährige konnte wohlbehalten in Germersheim angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

