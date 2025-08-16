Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Ingewahrsamnahme

Landau (ots)

Ein amtsbekannter 21-Jähriger hat die Landauer Polizei vom Freitagnachmittag (15.08.2025) an bis zum frühen Samstagmorgen beschäftigt, indem er zunächst in einem Landauer Supermarkt diverse alkoholische Getränke in seinem Rucksack verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Wenige Stunden später geriet er am Landauer Bahnhof in eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst, da er die Bahnhofshalle nicht verlassen wollte. Im Zuge dessen schlug er gegen die Eingangstür und warf mehrere Flaschen gegen die Fensterscheiben. Weiterhin entnahm er eine lose Steinplatte aus dem Boden und schleuderte sie über den Bahnhofsvorplatz.

Zur Durchsetzung des erteilten Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

