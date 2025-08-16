PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Ingewahrsamnahme

Landau (ots)

Ein amtsbekannter 21-Jähriger hat die Landauer Polizei vom Freitagnachmittag (15.08.2025) an bis zum frühen Samstagmorgen beschäftigt, indem er zunächst in einem Landauer Supermarkt diverse alkoholische Getränke in seinem Rucksack verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Wenige Stunden später geriet er am Landauer Bahnhof in eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst, da er die Bahnhofshalle nicht verlassen wollte. Im Zuge dessen schlug er gegen die Eingangstür und warf mehrere Flaschen gegen die Fensterscheiben. Weiterhin entnahm er eine lose Steinplatte aus dem Boden und schleuderte sie über den Bahnhofsvorplatz.

Zur Durchsetzung des erteilten Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Müßle

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 16.08.2025 – 13:38

    POL-PDLD: In Garage eingebrochen und Pedelec entwendet

    Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht vom 14.08.2025 auf den 15.08.2025 verschaffte sich derzeit unbekannter Täter Zugang zu einer Garage in der Haydnstraße in Bad Bergzabern, in dem er diese aufhebelte. Anschließend entwendete er ein blaues Pedelec der Marke Fischer im Wert von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 13:28

    POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Herxheim (ots) - Am vergangenen Freitag (15.08.2025) gegen 12:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei Landau in Herxheim auf ein fahrendes Kleinkraftrad aufmerksam und unterzog es einer Verkehrskontrolle. Der 38-jährige Fahrzeugführer räumte unmittelbar ein, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich aufgrund diverser körperlicher Auffälligkeiten der ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:21

    POL-PDLD: Verkehrsunfall B9 - Zeugen gesucht

    Jockgrim (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Neupotz/Rheinzabern und Jockgrim Kieswerk während eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Unfallbeteiligt waren hierbei ein weißer Mercedes Benz, ein weißer Opel und ein grauer VW. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen ...

    mehr
