Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Herxheim (ots)

Am vergangenen Freitag (15.08.2025) gegen 12:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei Landau in Herxheim auf ein fahrendes Kleinkraftrad aufmerksam und unterzog es einer Verkehrskontrolle. Der 38-jährige Fahrzeugführer räumte unmittelbar ein, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich aufgrund diverser körperlicher Auffälligkeiten der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

