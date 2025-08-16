PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vier Fahrzeugführer berauscht unterwegs

Wörth (ots)

Im Verlauf des Freitags konnten insgesamt vier Fahrzeugführer bei Verkehrskontrollen unter dem Einfluss berauschender Mittel bzw. dem Einfluss von Alkohol durch die Polizei Wörth festgestellt werden. Zunächst ergaben sich im Rahmen einer Kontrollstelle im Bereich der L549 im Bereich Neupotz im Verlauf des Vormittags bei einem 24-Jährigen und einem 38-jährigen Autofahrer Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum vor Fahrtantritt. Weiter konnte ein 24-Jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 9 im Bereich Scheibenhardt zur Mittagszeit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Am Samstagmorgen gegen 01 Uhr konnte zudem ein 17-Jähriger auffällig fahrender Fahrradfahrer im Bereich des Bahnhofs in Jockgrim festgestellt werden. Bei der Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille bei dem Jugendlichen festgestellt werden. Allen genannten Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und jeweils entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Strauß
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

