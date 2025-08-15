Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, zwischen 18:30 und 22:00 Uhr, kam es in Bad Bergzabern auf dem Parkplatz am Woodbachweg zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes Benz SLK 200 mit SÜW-Kennzeichen.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell