Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl am Bouleplatz - Zeugenaufruf

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.05.2025) traf sich eine Gruppe Personen am Bouleplatz in Mühlhofen zum gemeinsamen Spiel. Die Mitspieler stellten ihre Taschen unweit des Platzes ab. Zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen eines Spielers. An einer nahegelegenen Bushaltestelle hielt sich längere Zeit ein noch unbekannter Mann auf. Ob es sich bei diesem um den Täter oder um einen möglichen Zeugen handelt, ist nicht bekannt.

Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell