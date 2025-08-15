Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstoß gegen das Nachtfahrverbot

B10/Annweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.08.2025) wurde gegen 01:50 Uhr ein LKW mit ausländischer Zulassung auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens in Höhe Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bezüglich des dort bestehenden Nachtfahrverbotes zwischen 22 und 6 Uhr für LKW ab 7,5 Tonnen konnte der 28-jährige LKW-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen. Auch der Be- oder Entladeort lag nicht in dem durch das Nachtfahrverbot geschützten Bereich, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Diese hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

