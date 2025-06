Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrerin verliert Kontrolle nach Verwechslung der Bedienelemente

A9 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots)

Heute Mittag ereignete sich auf der A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes ein Verkehrsunfall mit einem Mercedes Kleintransporter. Die 31-jährige Fahrerin war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als der Beifahrer versuchte, seinen Fahrersitz über die Bedienelemente an der Mittelkonsole zu verstellen. Dabei kam es zu einer Verwechslung: Statt den Beifahrersitz zu verstellen, veränderte er den Fahrersitz. Dies führte dazu, dass die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet nach links in die Mittelleitplanke, schleuderte anschließend nach rechts und kollidierte dort mit einem Bus, der im Anschluss von der Fahrbahn abkam.

Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und der Beifahrer des Mercedes leicht verletzt. Sie wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Alle Insassen des Busses blieben unverletzt. Jedoch konnte die Fahrt aufgrund der Beschädigungen nicht fortgesetzt werden. Der mit Kindern besetzte Bus wurde durch Kräfte der Autobahnpolizei von der Autobahn zu einem Autohof begleitet. Es wird ein Ersatzfahrzeug benötigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

