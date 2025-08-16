PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taser-Einsatz nach Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag, gegen 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an einem Einkaufsmarkt in Sondernheim. Die Polizeibeamten suchten die Halteranschrift des Unfallverursachers auf. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 44-jährige Lebensgefährte der Halterin als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser war sichtlich alkoholisiert. Nachdem die Beamten ihm die Mitnahme zur Blutprobe eröffneten, wurde der Mann aggressiv und ging auf die Polizeibeamten los. Der unmittelbar bevorstehende Angriff wurde durch den Einsatz des Tasers unterbunden. Gegen den 44-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

