Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall B9 - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Neupotz/Rheinzabern und Jockgrim Kieswerk während eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Unfallbeteiligt waren hierbei ein weißer Mercedes Benz, ein weißer Opel und ein grauer VW. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge mussten aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens betrug circa 35.000EUR. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten oder denen eines der genannten Autos im Vorfeld auffiel, sollen sich Bitte mit der Polizei Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Strauß
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
