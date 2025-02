Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, den 23.02.2025 kam es im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 14:10 Uhr auf einem Parkplatz vor der Pizzeria "Costa Smeralda" in der Hauptstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke ein neben ihm parkendes Fahrzeug. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

