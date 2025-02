POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.02.2025

Goslar (ots) - Am Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Tierbedarfsgeschäft in Goslar einzubrechen. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter durch das Aufhebeln von einer Tür und das Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten der Filiale in der Dörntener Straße einzubrechen. Die Täter ließen aus bislang unbekannten ...

mehr