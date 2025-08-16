PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Garage eingebrochen und Pedelec entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 14.08.2025 auf den 15.08.2025 verschaffte sich derzeit unbekannter Täter Zugang zu einer Garage in der Haydnstraße in Bad Bergzabern, in dem er diese aufhebelte. Anschließend entwendete er ein blaues Pedelec der Marke Fischer im Wert von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Kristin Burkhart
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

