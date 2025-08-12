PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: 16-jähriger Autofahrer versucht unter Drogeneinfluss vor der Polizei zu flüchten

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zeugen meldeten Montagabend (11.08., 21.30 Uhr) eine verdächtige Situation an der Straße Am Laukshof. Die Zeugen hatten den Eindruck, dass die Autoinsassen aus dem Wagen etwas verkauften.

Die Polizei tat den Wagen an der Woerdener Straße auf. Statt den Anhaltezeichen der Polizei zu folgen, fuhr der Fahrer weiter. Er missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Eine an der Einmündung Am Pulverbach und eine an der Bielefelder Straße/ Lange Straße. Auch als der Verkehr an der Abfahrt der A33 bereits eingesetzte hatte, fuhr er unbeirrt in den Kreuzungsbereich ein. Aufgrund der umsichtigen Verkehrsteilnehmer kam es nicht zu einem Unfall.

An der Borsigstraße wurde der 16-jährige Fahrer letztendlich gestellt. Beim Versuch zu wenden, beschädigte er ein geparktes Auto. Er und sein 14-jähriger Begleiter stiegen letztendlich begleitet von starkem Cannabisgeruch aus dem Auto. Der 16-Jährige stand auch merkbar unter dem Einfluss von Drogen. Das Mobiltelefon des 16-Jährigen wurde sichergestellt. Da die Beamten feststellten, dass das Kennzeichen entstempelt und nicht zu dem Pkw passten, wurde auch der Daihatsu sichergestellt.

Dem Fahrer wurde aufgrund des Verdachts der Drogenfahrt eine Blutprobe abgenommen. Beide Minderjährigen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben.

Gegen den ursprünglichen Halter des Daihatsus wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. Der 16-Jährige gab vor Ort an, dass er den Wagen in den Tagen zuvor über eine Verkaufsplattform von ihm erworben habe. Diese und weitere Fragen werden im Zuge eines Ermittlungsverfahrens geklärt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrverhalten des Fahrers und möglichen verdächtigen Verhaltensweisen rund um den Laukshof machen können. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Daihatsu Cuore. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

