Polizei Gütersloh

POL-GT: 45-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagvormittag (08.08., 11.05 Uhr) kam es auf der Marienfelder Straße in Höhe des Klärwerks zu einem schweren Verkehrsunfall.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergaben sich folgender Unfallhergang: Eine 45-jährige Rheda-Wiedenbrückerin befuhr mit einem Mercedes die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe der Unfallstellt kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Rheda-Wiedenbrückerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Sperrung der Straße dauerte bis ca. 12.30 Uhr an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell