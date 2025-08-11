POL-GT: 45-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagvormittag (08.08., 11.05 Uhr) kam es auf der Marienfelder Straße in Höhe des Klärwerks zu einem schweren Verkehrsunfall.
Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergaben sich folgender Unfallhergang: Eine 45-jährige Rheda-Wiedenbrückerin befuhr mit einem Mercedes die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe der Unfallstellt kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.
Die Rheda-Wiedenbrückerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Sperrung der Straße dauerte bis ca. 12.30 Uhr an.
