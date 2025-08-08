PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 45-jähriger Radfahrer verstorben - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In den frühen Morgenstunden (08.08., 05.30 Uhr) wurden Rettungsdienst und Polizei über einen verunfallten Radfahrer an der Trapphofstraße informiert. Zeugen fanden den 45-jährigen Mann in einem Graben neben der Straße auf. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Schloß Holte-Stukenbrockers feststellen.

Ersten Ermittlungen nach war er in den Stunden auf der Trapphofstraße in Richtung Hövelriege unterwegs. Er stürzte in den angrenzenden, teilweise mit Wasser gefüllten Graben. Der Graben befindet sich in auf der linken Seite in Richtung Hövelriege neben einem Radweg.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Geschehen rund um den Unfall machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

