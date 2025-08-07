PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: "Nicht die Polizei rufen!" - Verkehrsunfallflucht in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf einem Supermarktparkplatz an der Friedrichsdorfer Straße kam es am Dienstagmittag (05.08., 12.13 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann beschädigte beim Ausparken einen neben ihm stehenden Wagen. Zeugen beobachteten den Unfall und sprachen den Autofahrer an. Den Angaben nach sagte er den Zeugen, dass sie nicht die Polizei rufen sollen. Anschließend fuhr er davon.

Die Polizei traf den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Er war stark alkoholisiert und gab an, direkt nach dem Unfall hochprozentigen Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 3,8 Promille.

Ob seine Angaben zutreffen oder ob er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls, rund 40 Minuten zuvor, betrunken war, ist Bestandteil der Ermittlungen. Blutproben wurden ihm abgenommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

