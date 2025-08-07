Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochmorgen (06.08., 06.55 Uhr) kam es im Bereich der Einmündung Mastholter Straße/ Anton-Paehler Straße auf dem Fahrradweg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr eigenen Angaben nach den Fahrradweg der Mastholter Straße in Richtung des Kreisverkehrs Bokeler Straße. An der Einmündung zur Anton-Paehler Straße sei von rechts ein Auto gekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Rietberger eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Bokeler Straße. Es soll sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und dem Fahrer des schwarzen Wagens machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

