Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-jähriger E-Scooter Dieb leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als ein 28-jähriger Mann am Gütersloher Bahnhof am (05.08., 20.58 Uhr) einen E-Scooter stehlen wollte, stellten ihn Zeugen am Bahnhof. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ebenso erhielt der Mann einen Platzverweis für den Bereich. Gegen 22.00 Uhr kam es erneut zu einem Polizeieinsatz mit dem Mann. Er randalierte am ZOB. Eine Bierflasche lag bereits zersprungen am Boden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Gütersloher daraufhin in Gewahrsam genommen. Dagegen leistete er erheblichen Widerstand. Er spuckte und trat auch noch auf dem Weg zur Polizeiwache um sich. Alle drei Polizeibeamten zogen sich im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell