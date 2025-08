Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250801.3 Heide: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heide (ots)

Donnerstagmorgen, den 31.07.2025, kam es in einem Parkhaus in der Marschstraße in Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt den Unfallort verließ. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 10:45 Uhr stelle ein 53-jähriger aus Hemme und seine 28-jährige Begleiterin einen Schaden an ihrem PKW fest. Durch den Zusammenstoß ist am braunen Skoda Yeti die Frontschürze und Kennzeichenhalterung beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher nicht erlangt werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heide unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell