Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250801.1 Horst: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Horst (ots)

Am Mittwoch kam es in Horst zu einer Körperverletzung. Mehrere Personen schlugen einen 17-jährigen Horster und verletzten ihn. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 22:55 Uhr verließ der Geschädigte seine Wohnanschrift in der Straße An der Heide, um Müll zu entsorgen. Hier lauerten ihn nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mehrere Personen auf. Diese bedrohten den Horster mit einem Messer und schlugen ihn.

Er zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Verletzte keine konkreten Angaben zu den Tätern machen. Zur Behandlung der Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Die Gesamtumstände der Tat bleiben zu klären. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Polizei in Horst übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04126 6299930 oder per Mail an PSt.Horst@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell