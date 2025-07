POL-IZ: 250731.WOA.1 Wacken: Starke Regenfälle in der Nacht - Festivalverlauf weiter friedlich

Heide (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Brand in einer Gaststätte in Heide gekommen. Starke Rauchentwicklung behinderte die Löscharbeiten. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Gegen 13:58 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem im Kellergeschoss eines Lokals im Schuhmacherort der Inhalt eines Wäschetrockners in Brand geraten war. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr aus Heide brachte das ...

mehr