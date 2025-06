Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Busfahrer wollte helfen - statt Dank dafür wurde er angegriffen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen frühen Donnerstagabend (12. Juni) ist ein 72-jähriger Busfahrer angegriffen worden, als er einem gestürzten Mann helfen wollte.

Gegen 17:00 Uhr beobachtete der Busfahrer, der in seinem Fahrzeug am ZOB stand, wie sich zwei Männer zu Fuß dem Bus von hinten näherten. Plötzlich sei einer der beiden gestürzt und verletzte sich dabei augenscheinlich am Kopf. Der Busfahrer stieg beherzt aus und wollte dem Verletzten helfen. Dabei erhielt er nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich einen Schlag von hinten gegen den Kopf, so dass er selber zu Boden fiel. Anschließend sei er weiter attackiert worden.

Mehrere Zeugen bestätigten der kurz darauf eintreffenden Polizei diesen Vorfall. Die beiden Männer sollen demnach deutlich alkoholisiert gewesen sein. Als der Busfahrer sich um den Gestürzten habe kümmern wollen, soll der andere Mann den Busfahrer geschlagen und ihn, als er auf dem Boden lag, noch mehrfach in Richtung Kopf getreten haben. Der Angreifer flüchtete vor Eintreffe der Beamten in Richtung Morleystraße. Der 31-jährige Gestürzte machte vor Ort keine Angaben zu seiner Begleitperson.

Laut Zeugen wird der Angreifer wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Schlanke Figur

- Ca. 180 cm groß

- Schwarze kurze Haare

- Schwarzer Bart

- Bekleidet mit grünem T-Shirt, schwarze lange Hose und schwarzen Turnschuhen

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Allerdings führte die Polizei zusammen mit der Bundespolizei zu dieser Zeit einen gemeinsamen Kontrolleinsatz in der Siegener Innenstadt durch. Vor der Tat wurde ein 28-jähriger Deutscher, auf den die Beschreibung des Angreifers zutraf und der sich in Begleitung des später Gestürzten befand, in der Innenstadt kontrolliert. Die Kontrolle lieferte zu diesem Zeitpunkt keinen Grund für ein weiteres Einschreiten, aber die Personalien waren somit bekannt. Der 28-Jährige gilt somit als Tatverdächtiger der gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

