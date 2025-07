Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250730.2 Heide: Brennende Wäsche in Gaststätte

Heide (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Brand in einer Gaststätte in Heide gekommen. Starke Rauchentwicklung behinderte die Löscharbeiten. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Gegen 13:58 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem im Kellergeschoss eines Lokals im Schuhmacherort der Inhalt eines Wäschetrockners in Brand geraten war. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr aus Heide brachte das Feuer zügig unter Kontrolle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt an dem Wäschetrockner nicht auszuschließen. Ob Schäden am Gebäude entstanden sind, steht bis jetzt nicht fest, eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht zu beziffern.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per Mail unter Heide.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

