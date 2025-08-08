PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei unterbindet Autorennen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (07.08., 21.30 Uhr) befuhren ein Seat Leon-Fahrer und ein Porsche Cayenne-Fahrer die Bismarckstraße und lieferten sich offensichtlich ein Rennen. Sie übersahen dabei, dass sie einen zivilen Streifenwagen der Polizei Gütersloh überholten. Im weiteren Verlauf beschleunigten beide ihre Autos trotz roter Ampel am Nordring in Höhe der Kahlertstraße und fuhren in Richtung Blankenhagen. Beide waren deutlich zu schnell unterwegs. Beide fuhren anschließend durch den Ortsteil Blankenhagen. Permanent mit überhöhter Geschwindigkeit. Durch die Beamten konnte beobachtet werden, dass der Seat-Fahrer an der Görlitzer Straße mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Er fuhr weiter. Die Beamten gaben deutliche Anhaltesignale. Keiner reagierte. Auch um Gefahren für weitere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zu minimieren, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Im Nachgang konnten beide beteiligten Autofahrer angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren und entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem auffälligen Fahrverhalten der beiden 18-jährigen Gütersloher machen? Wem sind die Fahrzeuge im Gütersloher Stadtgebiet aufgefallen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

