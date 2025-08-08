Polizei Gütersloh

POL-GT: Palettenbrand am Lohmannsweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Lohmannsweg brannten in den frühen Morgenstunden (08.08., 02.00 Uhr) mehrere Paletten, welche vor einem Mehrfamilienhaus-Rohbau am standen.

Der brennende Stapel wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Gebäudeschaden entstand ersten Angaben nach nicht.

Zeugen bemerkten rund um den Brandausbruch zwei Personen in der Nähe des Hauses. Einer von ihnen war mit einem E-Scooter unterwegs. Beide flüchteten in Richtung Heißmannsweg, als sie die Zeugen bemerkten. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der durch die Gütersloher Kripo eingeleiteten Ermittlung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell