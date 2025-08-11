PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Schlägerei auf Schützenfest gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08., 00.37 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei auf dem Schützenfest am Pavenstädter Weg informiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 57-jährigen Mann. Zuvor soll er von vier bis fünf Jugendlichen angegangen worden sein. Diese haben den Mann geschlagen und getreten.

Der Gütersloher wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Gütersloher Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:20

    POL-GT: 45-Jährige bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagvormittag (08.08., 11.05 Uhr) kam es auf der Marienfelder Straße in Höhe des Klärwerks zu einem schweren Verkehrsunfall. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergaben sich folgender Unfallhergang: Eine 45-jährige Rheda-Wiedenbrückerin befuhr mit einem Mercedes die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe der Unfallstellt kam sie nach rechts von der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 15:57

    POL-GT: Polizei unterbindet Autorennen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (07.08., 21.30 Uhr) befuhren ein Seat Leon-Fahrer und ein Porsche Cayenne-Fahrer die Bismarckstraße und lieferten sich offensichtlich ein Rennen. Sie übersahen dabei, dass sie einen zivilen Streifenwagen der Polizei Gütersloh überholten. Im weiteren Verlauf beschleunigten beide ihre Autos trotz roter Ampel am Nordring in Höhe der Kahlertstraße und fuhren in ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:05

    POL-GT: Palettenbrand am Lohmannsweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Lohmannsweg brannten in den frühen Morgenstunden (08.08., 02.00 Uhr) mehrere Paletten, welche vor einem Mehrfamilienhaus-Rohbau am standen. Der brennende Stapel wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Gebäudeschaden entstand ersten Angaben nach nicht. Zeugen bemerkten rund um den Brandausbruch zwei Personen in der Nähe des Hauses. Einer von ihnen war mit einem E-Scooter unterwegs. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren