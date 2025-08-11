Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Schlägerei auf Schützenfest gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08., 00.37 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei auf dem Schützenfest am Pavenstädter Weg informiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 57-jährigen Mann. Zuvor soll er von vier bis fünf Jugendlichen angegangen worden sein. Diese haben den Mann geschlagen und getreten.

Der Gütersloher wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Gütersloher Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell