Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B51

Taben-Rodt (ots)

Am Dienstag, 17.06.2025, zwischen 14.:15 Uhr und 14:25 Uhr ereignete sich auf der B 51 in Höhe der Abfahrt Taben-Rodt/Steinbruch Düro ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Transporters fuhr von Serrig kommend in Richtung Mettlach. In Höhe der Abfahrt Taben-Rodt kam ihm ein rot/weiß/grau lackierter LKW mit WND Kennzeichen entgegen. Im Vorbeifahren fiel ein Stein von der Ladefläche des LKW auf die Windschutzscheibe des Transporters. Der LKW setzte die Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell