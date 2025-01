Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Ruhrstraße in Meschede. Die Polizei erhielt gegen 01:50 Uhr Kenntnis über Beschädigungen an dem Gebäude sowie verdächtigen Personen im Umfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei versuchten vier bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Geschäft einzudringen. Da die Personen offensichtlich bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie in Richtung der Zeughausstraße. Zwei der jeweils männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Person trug eine helle Oberbekleidung, die Kapuze war in das Gesicht gezogen und es wurde eine dunkle Jogginghose getragen. Die zweite Person war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine helle Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

