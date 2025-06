Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Beyenburger Straße

Wupperstraße

Schwelm (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Schwelm um 17:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Wupperstraße und Beyenburger Straße alarmiert. Es wurde gemeldet, dass ein Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt war.

Sofort rückten Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus. Außerdem alarmierte die Kreisleitstelle einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle. Aufgrund der unklaren örtlichen Lage des Verkehrsunfalls wurden zusätzlich auch Kräfte aus Wuppertal alarmiert, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu gewährleisten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem Unfall ein Motorrad sowie zwei PKW beteiligt waren. Der Motorradfahrer lag schwer verletzt auf der Straße und wurde bereits von Passanten reanimiert. Feuerwehr und Rettungsdienst führten die begonnene Reanimation fort.

Die Insassen der beiden PKW blieben unverletzt, wurden aber von den Einsatzkräften betreut. Der Brandschutz wurde sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Gegen weitere Gefahren aus dem Straßenverkehr wurde die Einsatzstelle abgesichert.

Für die Landung und den Start des Rettungshubschraubers wurde eine Landezone eingerichtet und abgesichert. Leider verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises waren mit ca. 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte stellten den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Der Einsatz konnte gegen 18:25 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Schwelm dankt für die reibungslose Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wuppertal und der Besatzung des Rettungshubschraubers.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell