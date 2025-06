Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit Leichtkraftrad in Trier-Ehrang

Trier (ots)

Am Montag, 17. Juni 2025 gegen 23:40 Uhr sollte der Fahrer eines Leichtkraftrades im Bereich des Friedhofs Trier-Biewer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er missachtete die Anhaltesignale und flüchtete in Fahrtrichtung Trier-Biewer. Hier wendete er sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fort. Im Verlauf der Verfolgung befuhr er die Hafenstraße in Trier-Ehrang, bog an der Einmündung Ehranger Straße in Richtung Trier-Biewer ab und befuhr teilweise den dortigen Bürgersteig. Hier musste mindestens ein Fußgänger zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Letztlich konnte der flüchtige Fahrer im Bereich Meisenweg gestellt werden. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Leichtkraftrad und einem Funkstreifenwagen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fußgänger, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06502/91570

