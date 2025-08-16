Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Maikammer (ots)

Bereits am 14.08.2025, im Zeitraum von 12 Uhr bis 17 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim rückwärts Ausparken auf dem Parkdeck im Bereich der Johannes-Damm-Straße in Maikammer ein dort geparktes Fahrzeug im Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise zum Fahrzeug oder der Beschreibung des Unfallverursachers nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

