Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Bereits am 14.08.2025, im Zeitraum von 12 Uhr bis 17 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim rückwärts Ausparken auf dem Parkdeck im Bereich der Johannes-Damm-Straße in Maikammer ein dort geparktes Fahrzeug im Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise zum Fahrzeug oder der Beschreibung des Unfallverursachers nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Thomas, PK

Telefon: 06323/955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 16.08.2025 – 13:49

    POL-PDLD: Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Ingewahrsamnahme

    Landau (ots) - Ein amtsbekannter 21-Jähriger hat die Landauer Polizei vom Freitagnachmittag (15.08.2025) an bis zum frühen Samstagmorgen beschäftigt, indem er zunächst in einem Landauer Supermarkt diverse alkoholische Getränke in seinem Rucksack verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Wenige Stunden später geriet er am Landauer Bahnhof ...

  • 16.08.2025 – 13:38

    POL-PDLD: In Garage eingebrochen und Pedelec entwendet

    Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht vom 14.08.2025 auf den 15.08.2025 verschaffte sich derzeit unbekannter Täter Zugang zu einer Garage in der Haydnstraße in Bad Bergzabern, in dem er diese aufhebelte. Anschließend entwendete er ein blaues Pedelec der Marke Fischer im Wert von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in ...

