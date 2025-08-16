Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 56-Jähriger vermisst

Hördt (ots)

Die Polizeiinspektion Germersheim sucht seit heute um 12:00 Uhr nach dem vermissten Johann S. aus Hördt. Bislang führten die Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte der Vermisste aktuell im Bereich Hördt und Umgebung fußläufig unterwegs sein.

Beschreibung des 56-Jährigen:

- Glatze - 175cm groß - breite Statur - eventuell Arbeitskleidung, Blaumann, Tanktop

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer: 07274/958-0 in Verbindung zu setzen. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Ein Lichtbild des Vermissten ist der Pressemeldung beigefügt.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

