POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freimersheim (Pfalz) (ots)

Bereits am 12.08.2025, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr, touchierte ein unbekannter Unfallverursacher im Bereich der Kreuzung "Im großen Garten / Schafgasse" mit seinem Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW an der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Fahrzeug oder der Beschreibung des Unfallverursachers nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

