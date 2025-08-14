Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Drei Verletzte bei Auffahrunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Auffahrunfall mit drei Verletzten Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Ingelfingen. Gegen 19 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 1045 von Niedernhall in Richtung Ingelfingen unterwegs. An der Einmündung zur Georg-Fahrbach-Straße schaltete die dortige Ampel auf Gelb, weshalb der junge Mann sein Auto abbremste und zum Stillstand brachte. Dies nahm ein dahinterfahrender 38-Jähriger in seinem Audi vermutlich zu spät wahr, weshalb er auf das stehende Auto auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie ein Mitfahrer im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche, aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des Audi-Fahrers fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin, Kokain und THC. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Zudem werden nun mehrere Anzeigen auf ihn zukommen. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell