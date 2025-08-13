Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht und Diebstahl von Bauholz

Hohenlohekreis (ots)

Krautheim: Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 1025 zwischen Krautheim und Gommersdorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 18:20 Uhr überholte der bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis, möglicherweise ein Audi, vor einer leichten Rechtskurve einen weißen VW-Kleinwagen an einer unübersichtlichen Stelle. Um eine Kollision zu verhindern, musste ein entgegenkommender 18-jähriger Skoda-Fahrer nach rechts ausweichen und streifte dabei mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Der Verursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der entstandene Schaden am Skoda wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Kombi geben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Weißbach: Bauholz von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 5. August, 16 Uhr, und Dienstag, 12. August, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere bereits zugeschnittene Pfosten und Pfetten von einer Baustelle in Weißbach. Die hellen Fichtenhölzer, teils mit schwarzen Lettern nummeriert und mit Kürzeln wie "C3-V" oder "C4-S" versehen, waren auf einer Betonfläche für den Bau eines Carports in der Kelterstraße gelagert. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Vermutlich transportierten die Täter das Material mit einem Pkw-Anhänger oder Kleinbus ab. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Hölzer derzeit für private Bauvorhaben wie Gartenhäuser verwendet werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

