Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Toilettenanlagen beschmiert - Wer hat etwas gesehen?

Am vergangenen Freitag beschmierten unbekannte die Toilettenanlagen der Alla-Hopp-Anlage in der Buchener Hollergasse mit Farbe. Zwischen 8 Uhr und 21 Uhr brachten der oder die Täter diverse Schriftkürzel an allen Innenwänden, einem Fenster, Spiegeln, Handtuchhaltern sowie Seifenspendern an. Insgesamt wurden 36 Farbschmierereien in den Farben Schwarz, Weiß, Violett und Neongrün gezählt. Die Kosten für die Entfernung der Schriftzüge dürften sich auf circa 1.000 Euro belaufen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Schmierfinken machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell