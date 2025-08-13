Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn/Kirchhausen: Tödlicher Unfall

Heilbronn (ots)

Am Dienstagabend, kurz nach 19.30 Uhr verständigte die Rettungsleitstelle das Polizeipräsidium Heilbronn über einen schweren Unfall, bei dem ein Kraftradlenker reanimiert wird. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 67-jährige Lenker eines Kleinkraftrades Suzuki die Attichäckerstraße in Richtung Wachtelweg befuhr. Hierbei übersah er offenbar die aus dem Wach-telweg einfahrende vorfahrtsberechtigte 79-jährige VW-Touran-Lenkerin. Die 79-jährige Dame konnte die Kollision nicht mehr verhindern, so dass der Krad-Lenker in ihre linke Seite prallte und über die Motorhaube geworfen wurde. Hierbei verlor er seinen Helm und seine Brille. Ersthelfer konnten in zunächst bergen und Hilfe leisten. Die eintreffenden Rettungskräfte setzten sofort zu einer Reanimation an und konnten den 67-jährigen in ein Krankenhaus verbringen. Dort verstarb er jedoch an den Unfallfolgen. Der Unfall wird durch die Verkehrspolizei in Weinsberg aufgenommen, zur Unterstützung und Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr alarmiert. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 7000 Euro.

